Vide-greniers Pouancé Ombrée d’Anjou
Vide-greniers Pouancé Ombrée d’Anjou dimanche 14 septembre 2025.
Vide-greniers Pouancé
Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Vide-greniers de Grugé-l’Hôpital, le 14 Septembre 2025
Venez chiner ou vendre le Dimanche 14 Septembre à Grugé-l’Hôpital lors du vide-greniers organisé par l’APEL Saint Joseph ! Plein de bonnes affaires au programme.
Restauration et buvette sur place. .
Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 74 95 39 82
English :
Grugé-l’Hôpital garage sale, September 14, 2025
German :
Flohmarkt in Grugé-l’Hôpital, 14. September 2025
Italiano :
Vendita di garage a Grugé-l’Hôpital, 14 settembre 2025
Espanol :
Venta de garaje en Grugé-l’Hôpital, 14 de septiembre de 2025
L’événement Vide-greniers Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Anjou bleu