Vide-greniers Pouancé Ombrée d’Anjou

Vide-greniers de Grugé-l’Hôpital, le 14 Septembre 2025

Venez chiner ou vendre le Dimanche 14 Septembre à Grugé-l’Hôpital lors du vide-greniers organisé par l’APEL Saint Joseph ! Plein de bonnes affaires au programme.

Restauration et buvette sur place. .

Grugé-l’Hôpital Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 74 95 39 82

