Vide-greniers pour les enfants de l’école Émile Zola Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac
Vide-greniers pour les enfants de l’école Émile Zola Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac dimanche 31 mai 2026.
Trélissac
Vide-greniers pour les enfants de l’école Émile Zola
Espace de Liberté Franck Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’Association des parents d’élèves de l’école Émile Zola organise un vide-greniers dimanche 31 mai à l’Espace de Liberté Franck Grandou à Trélissac.
Cette manifestation permettra de soutenir les actions menées en faveur des enfants de l’école.
Les exposants souhaitant participer peuvent réserver leur emplacement au tarif de 3 € le mètre linéaire.
Le public pourra venir chiner tout au long de la journée et découvrir vêtements, objets, livres, jouets et autres trouvailles, tout en contribuant aux projets portés pour les élèves.
Informations et inscriptions 06 30 70 08 16 .
Espace de Liberté Franck Grandou Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 70 08 16
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English : Vide-greniers pour les enfants de l’école Émile Zola
L’événement Vide-greniers pour les enfants de l’école Émile Zola Trélissac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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