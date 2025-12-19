Vide-Greniers Pourrain
Vide-Greniers Pourrain dimanche 5 avril 2026.
Vide-Greniers
Pourrain Yonne
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-05 05:30:00
fin : 2026-04-05 18:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Venez chiner parmi 300 exposants, profiter de la buvette et du lâcher de ballons un vide-greniers festif toute la journée ! .
Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Pourrain a été mis à jour le 2025-12-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !