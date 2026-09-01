VIDE GRENIERS Pouzolles
dimanche 13 septembre 2026 · Pouzolles
Informations pratiques
Pouzolles
VIDE GRENIERS
Pouzolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers organisé par le Foyer Rural Pouzollais sur la promenade de 8h à 16h.
Possibilité de restauration sur place.
Vide- greniers organisé par le Foyer Rural Pouzollais sur la promenade de 8h à 16h.
Possibilité de restauration sur place. .
Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 07 17 77 09
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English :
Yard sale organized by the Foyer Rural Pouzollais on the promenade from 8 a.m. to 4 p.m.
Food will be available on site.
L’événement VIDE GRENIERS Pouzolles a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS
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