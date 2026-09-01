Informations pratiques

Pouzolles

VIDE GRENIERS

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers organisé par le Foyer Rural Pouzollais sur la promenade de 8h à 16h.

Possibilité de restauration sur place.

Vide- greniers organisé par le Foyer Rural Pouzollais sur la promenade de 8h à 16h.

Possibilité de restauration sur place. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 07 17 77 09

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English :

Yard sale organized by the Foyer Rural Pouzollais on the promenade from 8 a.m. to 4 p.m.

Food will be available on site.

L’événement VIDE GRENIERS Pouzolles a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS