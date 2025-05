Vide greniers – Préchac-sur-Adour, 11 mai 2025 09:00, Préchac-sur-Adour.

Gers

Vide greniers PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour Gers

Tarif :

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 09:00:00

fin : 2025-05-11 16:00:00

Date(s) :

2025-05-11

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

Informations pour les exposants

2€ le mètre linéaire

Arrivée à partir de 7h30. Café et gâteau offert.

PRECHAC-SUR-ADOUR

Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie +33 7 44 47 67 80 mairie.prechacsuradour@wanadoo.fr

English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. Or maybe you’ve fallen in love with a decoration or an original gift?

One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is indisputable!

Information for exhibitors

2? per linear meter

Arrival from 7:30 am. Free coffee and cake.

German :

Für die einen ist es die Gelegenheit, ihre Schränke auszumisten, für die anderen, das fehlende Utensil zu finden. Sie haben sich in eine Dekoration oder ein originelles Geschenk verliebt?

Über die Freude am Stöbern lässt sich nicht streiten!

Informationen für Aussteller

2? pro laufendem Meter

Ankunft ab 7.30 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Italiano :

Per alcuni è l’occasione per svuotare gli armadi, per altri è l’occasione per trovare l’utensile mancante. O forse vi siete innamorati di una nuova decorazione o di un regalo originale?

Una cosa è certa: il piacere della caccia all’affare è indiscutibile!

Informazioni per gli espositori

2? per metro lineare

Arrivo dalle 7.30. Caffè e torta gratuiti.

Espanol :

Para algunos es la oportunidad de vaciar sus armarios, para otros de encontrar ese utensilio que les falta. ¿O quizás se ha enamorado de una nueva decoración o de un regalo original?

Lo que está claro es que el placer de buscar gangas es indiscutible

Información para expositores

2? por metro lineal

Llegada a partir de las 7.30 h. Café y tarta gratuitos.

