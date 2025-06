Vide-greniers Prigonrieux 6 juillet 2025 09:00

Dordogne

Vide-greniers Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

L’association AMITIE ET COOPERATION FRANCE CAMEROUN organise le Dimanche 6 Juillet à Prigonrieux sur la place du groupe LOISEAU son vide grenier annuel. Les exposants sont attendus dès 6H30, le public dès 9H .Sur place, le public aura à sa disposition une buvette et une restauration rapide. Il est nécessaire de réserver pour les particuliers et associations qui veulent exposer, en téléphonant au 06 79 33 75 35. Les bénéfices de la manifestation seront consacrés à des actions humanitaires et caritatives au Cameroun. .

Place du Groupe Loiseau

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 35

English : Vide-greniers

German : Vide-greniers

Italiano :

Espanol : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Prigonrieux a été mis à jour le 2025-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides