Vide-greniers quartier de Besse Rue Anne Frank Thuré
Vide-greniers quartier de Besse Rue Anne Frank Thuré dimanche 5 octobre 2025.
Vide-greniers quartier de Besse
Rue Anne Frank Rue Anne Frank Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Vide-Greniers, quartier de Besse
️ Dimanche 5 octobre 2025
Thuré quartier de Besse (RD 725 rue Anne Frank)
Le Comité des fêtes de Besse Thuré vous donne rendez-vous pour un grand Vide-Greniers / Brocante !
✅ 2 € le mètre (sans réservation)
✅ Installation sur place le jour même (pré fraîchement tondu)
Restauration et buvette sur place
Venez chiner, vendre, partager un bon moment en toute convivialité
Infos 06 76 56 33 67 / 06 48 05 22 18 / 06 33 70 22 95 .
Rue Anne Frank Rue Anne Frank Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 70 22 95
English : Vide-greniers quartier de Besse
German : Vide-greniers quartier de Besse
Italiano :
Espanol : Vide-greniers quartier de Besse
L’événement Vide-greniers quartier de Besse Thuré a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne