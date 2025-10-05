Vide-greniers quartier de Besse Rue Anne Frank Thuré

Vide-Greniers, quartier de Besse

️ Dimanche 5 octobre 2025

Thuré quartier de Besse (RD 725 rue Anne Frank)

Le Comité des fêtes de Besse Thuré vous donne rendez-vous pour un grand Vide-Greniers / Brocante !

✅ 2 € le mètre (sans réservation)

✅ Installation sur place le jour même (pré fraîchement tondu)

Restauration et buvette sur place

Venez chiner, vendre, partager un bon moment en toute convivialité

Infos 06 76 56 33 67 / 06 48 05 22 18 / 06 33 70 22 95 .

L’événement Vide-greniers quartier de Besse Thuré a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne