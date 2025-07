Vide-greniers Quissac Quissac

Vide-greniers Quissac Quissac dimanche 20 juillet 2025.

Vide-greniers Quissac

Le Bourg Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

à l’occasion de la fête du village le comité des fêtes vous convie à un grand vide-greniers !

Dimanche 20 juillet

à 10 h 30: Messe votive suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts.

En fin de matinée, apéritif offert (sangria).

Le grand Vide Grenier se tiendra toute la journée. L’emplacement est gratuit pour tous les exposants!

Buvette et restauration rapide sur place.

Venez nombreux, faire la fête avec nous dans notre beau village du Causse au cœur du Quercy ! Le meilleur accueil vous est réservé ! .

Le Bourg Quissac 46320 Lot Occitanie +33 6 89 84 89 64

English :

for the village fête, the festivities committee invites you to a big garage sale!

German :

anlässlich des Dorffestes lädt das Festkomitee Sie zu einem großen Flohmarkt ein!

Italiano :

in occasione della festa del paese, il comitato dei festeggiamenti vi invita a una grande vendita di garage!

Espanol :

con motivo de la fiesta del pueblo, la comisión de festejos le invita a una gran venta de garaje

L’événement Vide-greniers Quissac Quissac a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Figeac