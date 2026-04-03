Vide-greniers Racines
Vide-greniers Racines dimanche 26 juillet 2026.
Racines
Vide-greniers
Racines Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet RACINES Vide-greniers. De 6h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Tarif 2 € le mètre linéaire.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 79 08 33 01 ; denis.thiel@wanadoo.fr .
Racines 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01 denis.thiel@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Racines a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance