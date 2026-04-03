Racines

Vide-greniers

Racines Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet RACINES Vide-greniers. De 6h à 18h.

Organisé par le comité des fêtes.

Tarif 2 € le mètre linéaire.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 79 08 33 01 ; denis.thiel@wanadoo.fr .

Racines 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01 denis.thiel@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Racines a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance