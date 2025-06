Vide-greniers Radonvilliers 3 août 2025 08:00

Tarif : – – Eur

Gratuit

C’est la fête du village ! À cette occasion, le comité des fêtes de Radonvilliers vous donne rendez-vous, parmi les animations habituelles, à son vide-greniers.

Entre objets rares, souvenirs d’enfance et trouvailles inattendues, flânez à travers les allées et découvrez une quarantaine d’exposants pour chiner comme bon vous semble. Un véritable carnaval de couleurs et de curiosités vous attend jouets anciens, disques vinyles, livres oubliés, vêtements vintage, vaisselle d’époque, petits meubles, et autres trésors sortis des greniers.

C’est aussi une occasion unique de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance festive ou de déguster un snack autour du stand de restauration ! .

Salle des fêtes

Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 84 03 41 94 comitedesfetes.radonvilliers@gmail.com

