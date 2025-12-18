Vide-greniers Hôtel du Relais du Pont d’Arcole Riscle
Vide-greniers Hôtel du Relais du Pont d’Arcole Riscle dimanche 19 avril 2026.
Vide-greniers
Hôtel du Relais du Pont d’Arcole 519 Route d’Aquitaine Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez fouiller, découvrir et dénicher des trésors cachés lors de ce vide-greniers à Riscle. Une occasion unique pour petits et grands de faire des bonnes affaires, de vider vos greniers ou de trouver des objets vintage, des livres, des vêtements, des jouets, des meubles, des décorations et bien plus encore.
.
Hôtel du Relais du Pont d’Arcole 519 Route d’Aquitaine Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 71 40 laurentdelphine8@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and rummage, discover and unearth hidden treasures at this garage sale in Riscle. A unique opportunity for young and old to grab a bargain, clear out your attic or find vintage items, books, clothes, toys, furniture, decorations and much more.
L’événement Vide-greniers Riscle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Stage Bachata avec Salsa Campo Salle du Dojo Riscle 27 mars 2026
- Visite de l’écocentre Pierre & Terre RISCLE Riscle 3 avril 2026
- Atelier Paroles et corps RISCLE Riscle 7 avril 2026
- Spectacles à Spirale Route de Saint-Mont Riscle 25 avril 2026
- Fête des fleurs Village Riscle 14 mai 2026