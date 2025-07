Vide-greniers Place Marcel Perrin Rochesson

Vide-greniers Place Marcel Perrin Rochesson dimanche 10 août 2025.

Vide-greniers

Place Marcel Perrin Centre du village Rochesson Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 07:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

Buvette et petite restauration sur place. 2 € le mètre, inscription 06 50 32 47 97Tout public

Place Marcel Perrin Centre du village Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 40 20 90 54

English :

Refreshments and snacks on site. 2 ? per metre, registration 06 50 32 47 97

German :

Getränke und kleine Snacks vor Ort. 2 ? pro Meter, Anmeldung 06 50 32 47 97

Italiano :

Ristoro e snack in loco. 2 ? al metro, iscrizione 06 50 32 47 97

Espanol :

Refrescos y aperitivos in situ. 2 € por metro, inscripción 06 50 32 47 97

