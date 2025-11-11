Vide greniers Roquefort

Vide greniers

Salle polyvalente Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Avec votre regard aiguisé, vous saurez cibler les bonnes affaires et taper dans le mille sans vous ruiner !

L’Association des parents d’élèves de l’école et du collège de Roquefort vous invite au vide-grenier à l’occasion de la fête de commémoration du 11 novembre !

Avec votre regard aiguisé, vous saurez cibler les bonnes affaires et taper dans le mille sans vous ruiner !

L’Association des parents d’élèves de l’école et du collège de Roquefort vous invite au vide-grenier à l’occasion de la fête de commémoration du 11 novembre ! Rendez-vous à la salle polyvalente.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle polyvalente Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 80 20 38

English : Vide greniers

With your sharp eye, you’ll be able to target the best bargains and hit the bull’s-eye without breaking the bank!

The Association des parents d’élèves de l’école et du collège de Roquefort (Roquefort school and college parents’ association) invites you to its garage sale to mark the commemoration of November 11th!

German : Vide greniers

Mit Ihrem scharfen Blick werden Sie die richtigen Schnäppchen anvisieren und ins Schwarze treffen, ohne sich zu ruinieren!

Die Elternvereinigung der Schule und des Collège von Roquefort lädt Sie zum Flohmarkt anlässlich der Gedenkfeier zum 11. November ein!

Italiano :

Con il vostro occhio acuto, sarete in grado di puntare alle migliori occasioni e di fare centro senza spendere troppo!

L’Associazione dei genitori degli alunni dell’istituto e del collegio di Roquefort vi invita al mercatino in occasione della commemorazione dell’11 novembre!

Espanol : Vide greniers

Con tu buen ojo, podrás encontrar las mejores gangas y dar en el blanco sin arruinarte

La Association des parents d’élèves de l’école et du collège de Roquefort te invita al mercadillo con motivo de la conmemoración del 11 de noviembre

L’événement Vide greniers Roquefort a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Landes d’Armagnac