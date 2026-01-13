Vide-greniers Parking du Marché Central Royan
Vide-greniers Parking du Marché Central Royan jeudi 5 février 2026.
Vide-greniers
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 07:00:00
fin : 2026-02-05 17:00:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-12-11
Chiner et faire son marché au programme. Inscription obligatoire pour les exposants particuliers et professionnels.
.
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Antiques and bargains on the program. Registration required for private and professional exhibitors.
L’événement Vide-greniers Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan