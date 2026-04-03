Vide greniers Ruvigny
Vide greniers Ruvigny dimanche 7 juin 2026.
Ruvigny
Vide greniers
Salle des fêtes Ruvigny Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
100 exposants
Buvette, Restauration
*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .
Salle des fêtes Ruvigny 10410 Aube Grand Est +33 6 60 85 53 87 comitedesfetesderuvigny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide greniers Ruvigny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne