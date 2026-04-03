Ruvigny

Vide greniers

Salle des fêtes Ruvigny Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

100 exposants



Buvette, Restauration



*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .

Salle des fêtes Ruvigny 10410 Aube Grand Est +33 6 60 85 53 87 comitedesfetesderuvigny@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Ruvigny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne