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Vide greniers Ruvigny

Vide greniers Ruvigny

Vide greniers Ruvigny dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 10410 Ruvigny

Département : Aube

Début : 2026-06-07T08:00:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Ruvigny

Vide greniers

Salle des fêtes Ruvigny Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

100 exposants

Buvette, Restauration

*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)   .

Salle des fêtes Ruvigny 10410 Aube Grand Est +33 6 60 85 53 87  comitedesfetesderuvigny@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Ruvigny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne