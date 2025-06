Vide-greniers Le long de la rivière morte Saint-Arnoult 6 juillet 2025 07:30

Calvados

Vide-greniers Le long de la rivière morte Avenue Michel d’Ornano Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 07:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Le Comité d’animation de Saint-Arnoult organise un vide-greniers. Idéalement situé sur les bords de la rivière, cet événement remporte chaque année un vif succès auprès des chineurs.

Le Comité d’animation de Saint-Arnoult organise un vide-greniers. Idéalement situé sur les bords de la rivière, cet événement remporte chaque année un vif succès auprès des chineurs. .

Le long de la rivière morte Avenue Michel d’Ornano

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 6 09 17 62 34 gerardbertelle@gmail.com

English : Vide-greniers

The local union of the Red Cross organizes a garage sale to benefit its social works in Saint-Arnoult.

Refreshments and food on site.

German : Vide-greniers

Das Comité d’animation de Saint-Arnoult organisiert einen Flohmarkt. Die Veranstaltung ist ideal am Flussufer gelegen und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit bei den Schnäppchenjägern.

Italiano :

Il Comitato di animazione di Saint-Arnoult organizza una vendita di garage. Situato in una posizione ideale sulle rive del fiume, questo evento riscuote ogni anno un grande successo tra i cacciatori di occasioni.

Espanol :

El Comité de Animación de Saint-Arnoult organiza una venta de garaje. Idealmente situado a orillas del río, este evento tiene cada año un gran éxito entre los cazadores de gangas.

L’événement Vide-greniers Saint-Arnoult a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville