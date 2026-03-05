Vide-greniers Route de Tailleville Saint-Aubin-sur-Mer

Vide-greniers

Route de Tailleville Gymnase Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-04-12 08:45:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Venez chiner des pépites et trésors cachés

L’association ATSAM organise un vide grenier le dimanche 12 avril au gymnase de Saint-Aubin, route de Tailleville, de 8h45 à 18h.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’organisation à l’adresse suivante atsam14750@gmail.com .

English : Vide-greniers

Come and find hidden nuggets and treasures

