Vide-greniers Route de Tailleville Saint-Aubin-sur-Mer

Venez chiner des pépites et trésors cachés
L’association ATSAM organise un vide grenier le dimanche 12 avril au gymnase de Saint-Aubin, route de Tailleville, de 8h45 à 18h.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’organisation à l’adresse suivante atsam14750@gmail.com .
Route de Tailleville Gymnase Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie atsam14750@gmail.com
English : Vide-greniers
Come and find hidden nuggets and treasures
