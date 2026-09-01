AGENDA · Saint-Barthélemy-de-Bussière
Vide-greniers Saint-Barthélemy-de-Bussière
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Barthélemy-de-Bussière
Informations pratiques
Saint-Barthélemy-de-Bussière
Vide-greniers
Saint-Barthélemy-de-Bussière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Réservé aux particuliers 1€/mètre sur réservation. Restauration, buvette. .
Saint-Barthélemy-de-Bussière 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 24 20
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Barthélemy-de-Bussière a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin