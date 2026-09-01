Informations pratiques

Saint-Barthélemy-de-Bussière

Vide-greniers

Saint-Barthélemy-de-Bussière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Réservé aux particuliers 1€/mètre sur réservation. Restauration, buvette. .

Saint-Barthélemy-de-Bussière 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 24 20

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Barthélemy-de-Bussière a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin