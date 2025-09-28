Vide-greniers Saint-Bonnet-l’Enfantier
Vide-greniers Saint-Bonnet-l’Enfantier dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers
Place du marché Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Vide greniers.
Sur inscription au 06 84 50 05 50
Emplacement gratuit .
Place du marché Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 05 50 foyer.saintbonnetlenfantier@gmail.com
