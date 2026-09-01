VIDE-GRENIERS Saint-Cézert
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Cézert
Informations pratiques
Saint-Cézert
VIDE-GRENIERS
FOYER RURAL Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Foyer Rural de Saint-Cézert vous propose un vide-greniers !
Sur place, retrouvez buvette et petite restauration.
Les inscriptions pour exposer sont obligatoires, en ligne ou auprès du Foyer Rural. 5 .
FOYER RURAL Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
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English :
The Foyer Rural de Saint-C%E9zert is hosting a garage sale!
L’événement VIDE-GRENIERS Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE