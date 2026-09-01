Informations pratiques

Saint-Cézert

VIDE-GRENIERS

FOYER RURAL Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Foyer Rural de Saint-Cézert vous propose un vide-greniers !

Sur place, retrouvez buvette et petite restauration.

Les inscriptions pour exposer sont obligatoires, en ligne ou auprès du Foyer Rural. 5 .

FOYER RURAL Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de Saint-C%E9zert is hosting a garage sale!

L’événement VIDE-GRENIERS Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE