Vide-greniers

Parking de la Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Vide Greniers organisé par l’Agence evenemence 47.

La réservation pour l’emplacement est obligatoire, vous devez prévoir votre matériel.

Restauration et buvette sur place.

Vide Greniers organisé par l’Agence evenemence 47.

La réservation pour l’emplacement est obligatoire, vous devez prévoir votre matériel.

Restauration et buvette sur place. .

Parking de la Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85

English : Vide-greniers

Garage sale organized by Agence evenemence 47.

The reservation for the site is obligatory, you must envisage your material.

Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Coeur de Bastides