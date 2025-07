Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches

Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches samedi 9 août 2025.

Vide-greniers

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Venez passer une journée estivale à nos côtés !!!

C’est avec joie que l’ensemble des associations et la municipalité vous accueilleront le samedi 9 août pour faire le plein de découvertes, de bonne humeur et de convivialité

Une journée riche avec de nombreuses activités où toutes les associations de notre chère commune seront mises à l’honneur !!!

Venez nombreux vous amuser, rire, échanger, manger et danser !!!

Vide-greniers organisé dans le cadre de la manifestation .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Vide-greniers

German : Vide-greniers

Italiano :

Espanol : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze