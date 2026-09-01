AGENDA · Saint-Exupéry-les-Roches
Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Exupéry-les-Roches
Informations pratiques
Saint-Exupéry-les-Roches
Vide-greniers
Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre de la fête patronale, le comité des fêtes de Saint-Exupéry les Roches organise un vide-greniers. .
Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze