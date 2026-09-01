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Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Exupéry-les-Roches

Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
19200 Saint-Exupéry-les-Roches
Département
Corrèze
Tarif
2 2 2 Tarif de base - plein tarif

Saint-Exupéry-les-Roches

Vide-greniers

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre de la fête patronale, le comité des fêtes de Saint-Exupéry les Roches organise un vide-greniers.   .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze