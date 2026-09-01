Informations pratiques

Saint-Exupéry-les-Roches

Vide-greniers

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la fête patronale, le comité des fêtes de Saint-Exupéry les Roches organise un vide-greniers. .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze