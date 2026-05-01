Vide-greniers Saint-Jouvent
Vide-greniers Saint-Jouvent dimanche 31 mai 2026.
Saint-Jouvent
Vide-greniers
Rue des Ecoles + parking salle des fêtes Saint-Jouvent Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
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Rue des Ecoles + parking salle des fêtes Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 76 72 ape.stjouvent87510@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin
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