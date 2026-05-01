Saint-Jouvent

Vide-greniers

Rue des Ecoles + parking salle des fêtes Saint-Jouvent Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Envie d’une sortie conviviale et originale en famille ? Ne manquez pas le grand vide-greniers en plein air accompagné d’une exposition exceptionnelle de LEGO ! Le temps d’une journée, chineurs, curieux et passionnés se retrouvent pour dénicher de bonnes affaires auprès de particuliers et de professionnels, dans une ambiance chaleureuse et animée. .

Rue des Ecoles + parking salle des fêtes Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 35 76 72 ape.stjouvent87510@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin