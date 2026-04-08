Vide greniers Saint-Léger-près-Troyes
Vide greniers Saint-Léger-près-Troyes vendredi 11 septembre 2026.
Saint-Léger-près-Troyes
Vide greniers
Saint-Léger-près-Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 08:00:00
fin : 2026-09-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-11
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Saint-Léger-près-Troyes 10800 Aube Grand Est comite.fetes.10800@orange.fr
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English :
L’événement Vide greniers Saint-Léger-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne