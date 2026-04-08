Saint-Léger-près-Troyes

Vide greniers

Saint-Léger-près-Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 08:00:00

fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

.

Saint-Léger-près-Troyes 10800 Aube Grand Est comite.fetes.10800@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers Saint-Léger-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne