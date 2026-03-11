Vide greniers

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Un vide grenier aura lieu de 9 h à 18 h 30, dans le centre de Saint-Loup-sur-Thouet. Expositions de voitures anciennes. Réservations obligatoires au 06 08 97 08 48, avant le 31 mars (2 € le mètre linéaire). Buvette et restauration sur place. Organisé par l’association Génération Supercinq. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

