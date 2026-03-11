Vide greniers Saint-Loup-Lamairé
Vide greniers Saint-Loup-Lamairé dimanche 12 avril 2026.
Vide greniers
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Un vide grenier aura lieu de 9 h à 18 h 30, dans le centre de Saint-Loup-sur-Thouet. Expositions de voitures anciennes. Réservations obligatoires au 06 08 97 08 48, avant le 31 mars (2 € le mètre linéaire). Buvette et restauration sur place. Organisé par l’association Génération Supercinq. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 08 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-09 par CC Airvaudais Val du Thouet