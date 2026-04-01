Saint-Martin-le-Bouillant

Vide-greniers

Bourg Saint-Martin-le-Bouillant Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-greniers dans le bourg Saint-Martin le Bouillant.

Exposition de motos, mobs et solex.

Sur place buvette et rôtisserie.

Organisé par le Comité des fêtes. .

Bourg Saint-Martin-le-Bouillant 50800 Manche Normandie +33 6 79 97 37 83

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Villedieu-les-Poêles