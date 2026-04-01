Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant
Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant dimanche 26 avril 2026.
Saint-Martin-le-Bouillant
Vide-greniers
Bourg Saint-Martin-le-Bouillant Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-greniers dans le bourg Saint-Martin le Bouillant.
Exposition de motos, mobs et solex.
Sur place buvette et rôtisserie.
Organisé par le Comité des fêtes. .
Bourg Saint-Martin-le-Bouillant 50800 Manche Normandie +33 6 79 97 37 83
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Villedieu-les-Poêles