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Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant

Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant

Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 50800 Saint-Martin-le-Bouillant

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Martin-le-Bouillant

Vide-greniers

Bourg Saint-Martin-le-Bouillant Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-greniers dans le bourg Saint-Martin le Bouillant.
Exposition de motos, mobs et solex.

Sur place buvette et rôtisserie.
Organisé par le Comité des fêtes.   .

Bourg Saint-Martin-le-Bouillant 50800 Manche Normandie +33 6 79 97 37 83 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Martin-le-Bouillant a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Villedieu-les-Poêles