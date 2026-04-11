Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron
Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron dimanche 3 mai 2026.
Saint-Maurice-sur-Aveyron
Vide-greniers
Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes au petit stade. Restauration et buvette sur place. 2€ le mètre .
Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47
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L’événement Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GATINAIS SUD