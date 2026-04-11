Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron

Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron

Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Route de Châteaurenard

Ville : 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron

Département : Loiret

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Vide-greniers

Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Vide-greniers
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes au petit stade. Restauration et buvette sur place. 2€ le mètre   .

Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GATINAIS SUD