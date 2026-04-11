Saint-Maurice-sur-Aveyron

Vide-greniers

Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes au petit stade. Restauration et buvette sur place. 2€ le mètre .

Route de Châteaurenard Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47

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English :

L’événement Vide-greniers Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GATINAIS SUD