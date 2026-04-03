Vide-greniers Saint-Phal
Vide-greniers Saint-Phal dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Phal
Vide-greniers
Saint-Phal Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet SAINT-PHAL Vide-greniers. De 8h à 18h.
Organisé par la Saint Phalois’irs
Tarif 6 € les 4 mètres linéaires + 2 € le mètre supplémentaire.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 16 23 76 81 ; saintphalloisirs@gmail.com .
Saint-Phal 10130 Aube Grand Est +33 6 16 23 76 81 saintphalloisirs@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Saint-Phal a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance