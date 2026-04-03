Saint-Phal

Vide-greniers

Saint-Phal Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet SAINT-PHAL Vide-greniers. De 8h à 18h.

Organisé par la Saint Phalois’irs

Tarif 6 € les 4 mètres linéaires + 2 € le mètre supplémentaire.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 16 23 76 81 ; saintphalloisirs@gmail.com .

Saint-Phal 10130 Aube Grand Est +33 6 16 23 76 81 saintphalloisirs@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Saint-Phal a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance