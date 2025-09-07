Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt
Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt dimanche 7 septembre 2025.
Vide greniers
Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Vide greniers organisé par le café associatif de Saint-Pierre-sur-Dropt, restauration sur place. .
Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 83
English : Vide greniers
German : Vide greniers
Italiano :
Espanol : Vide greniers
L’événement Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT du Pays de Duras CDT47