Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt

Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt dimanche 7 septembre 2025.

Vide greniers

Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Vide greniers organisé par le café associatif de Saint-Pierre-sur-Dropt, restauration sur place. .

Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 83

