Vide Greniers Place Dr Guyader Saint-Renan

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Le Saint Renan Iroise Vélo donne rendez vous à tous les exposants et chineurs lors de son vide greniers. Pour le bien-être des exposants et des visiteurs, de la petite restauration sera à votre disposition. .

Place Dr Guyader Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 24 92 13 32

