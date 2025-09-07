Vide Greniers Place Dr Guyader Saint-Renan
Vide Greniers Place Dr Guyader Saint-Renan dimanche 7 septembre 2025.
Vide Greniers
Place Dr Guyader Espace Culturel Saint-Renan Finistère
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
2025-09-07
Le Saint Renan Iroise Vélo donne rendez vous à tous les exposants et chineurs lors de son vide greniers. Pour le bien-être des exposants et des visiteurs, de la petite restauration sera à votre disposition. .
Place Dr Guyader Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 24 92 13 32
