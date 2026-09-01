Informations pratiques

Saint-Victour

Vide-greniers

Le Bourg Saint-Victour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:30:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des fêtes de Saint-Victour organise un vide greniers autour de la salle des fêtes.

Emplacements gratuits. Sans réservation. .

Le Bourg Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 67 09 cdfsaintvictour@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Victour a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze