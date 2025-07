Vide-greniers Sainte-Marie-du-Mont

Vide-greniers Sainte-Marie-du-Mont lundi 14 juillet 2025.

Vide-greniers

Plage de l’église Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 06:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-14

L’occasion de chiner des trésors cachés, de trouver des objets vintage, des vêtements, des meubles, des livres, des jouets et bien d’autres articles à petits prix. Buvette et restauration sur place.

Plage de l’église Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 54 18 90

English : Vide-greniers

An opportunity to hunt for hidden treasures, find vintage objects, clothes, furniture, books, toys and many other items at low prices. Refreshments and catering on site.

German :

Die Gelegenheit, nach verborgenen Schätzen zu stöbern, Vintage-Objekte, Kleidung, Möbel, Bücher, Spielzeug und viele andere Artikel zu kleinen Preisen zu finden. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

È l’occasione per andare a caccia di tesori nascosti, trovare oggetti vintage, vestiti, mobili, libri, giocattoli e molto altro a prezzi bassi. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Esta es su oportunidad de buscar tesoros ocultos, encontrar artículos vintage, ropa, muebles, libros, juguetes y mucho más a precios bajos. Refrescos y tentempiés in situ.

