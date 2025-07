Vide-greniers Sainte-Mère-Église

Vide-greniers Sainte-Mère-Église dimanche 13 juillet 2025 11:00:00.

Vide-greniers

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Venez chiner la bonne affaire et dénicher des trésors cachés lors de nos vide-greniers locaux ! Ces marchés éphémères sont l’occasion idéale de flâner parmi les étals des habitants qui proposent objets, vêtements, jouets et meubles à petits prix.

Venez chiner la bonne affaire et dénicher des trésors cachés lors de nos vide-greniers locaux ! Ces marchés éphémères sont l’occasion idéale de flâner parmi les étals des habitants qui proposent objets, vêtements, jouets et meubles à petits prix. .

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

English : Vide-greniers

Come and hunt for bargains and hidden treasures at our local garage sales! These ephemeral markets are the perfect opportunity to stroll among the stalls of local residents selling objects, clothes, toys and furniture at low prices.

German :

Auf unseren lokalen Flohmärkten können Sie nach Schnäppchen und verborgenen Schätzen stöbern! Diese kurzlebigen Märkte sind die ideale Gelegenheit, um zwischen den Ständen der Einwohner zu stöbern, die Gegenstände, Kleidung, Spielzeug und Möbel zu kleinen Preisen anbieten.

Italiano :

Venite a cercare occasioni e tesori nascosti nelle nostre vendite di garage locali! Questi mercatini effimeri sono l’occasione perfetta per passeggiare tra le bancarelle di persone del posto che vendono oggetti, vestiti, giocattoli e mobili a prezzi bassi.

Espanol :

Venga a buscar gangas y tesoros ocultos en nuestros mercadillos locales Estos mercadillos efímeros son la ocasión perfecta para pasear por los puestos de los vecinos que venden objetos, ropa, juguetes y muebles a bajo precio.

L’événement Vide-greniers Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Baie du Cotentin