Vide-greniers Salle des fêtes Sénac

Vide-greniers

Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas.

Buvette et restauration sur place.

.

Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 06 09 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A crush on a decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is undeniable.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Sénac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65