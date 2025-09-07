Vide-greniers Sermaises

Vide-greniers Sermaises dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers

Boulevard des Promenades Sermaises Loiret

Tarif : 2 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 06:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Retrouvez le grand vide-greniers de Sermaises du Loiret au cœur du village, avec produits du terroir, buvette des pompiers, restauration sur place et fête foraine pour toute la famille !

Venez flâner parmi les stands dès l’ouverture et dénicher la bonne affaire !

Plus qu’un vide-greniers, c’est une véritable journée festive au cœur du village

Produits du terroir (boudin, spécialités locales…)

Buvette et restauration assurées par les pompiers (saucisses, merguez, andouillettes, frites, steak haché…)

Fête du village & attractions pour petits et grands

⏰ Ouverture dès 6h30 pour les exposants accueil du public toute la journée.

Un rendez-vous convivial et incontournable pour partager, chiner et profiter de l’ambiance villageoise ! 2 .

Boulevard des Promenades Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 50 96 63

English :

Sermaises du Loiret’s big garage sale takes place in the heart of the village, with local produce, a firemen’s refreshment stand, on-site catering and a funfair for the whole family!

German :

Der große Flohmarkt von Sermaises du Loiret findet im Herzen des Dorfes statt, mit Produkten aus der Region, einem Getränkestand der Feuerwehr, Essen und Trinken vor Ort und einem Jahrmarkt für die ganze Familie!

Italiano :

Il grande mercatino di Sermaises du Loiret si svolge nel cuore del villaggio, con prodotti locali, un bar per il ristoro dei vigili del fuoco, catering in loco e un parco divertimenti per tutta la famiglia!

Espanol :

La gran venta de garaje de Sermaises du Loiret se celebra en el corazón del pueblo, con productos locales, un bar de refrescos de los bomberos, catering in situ y un parque de atracciones para toda la familia

