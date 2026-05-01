Hayange

VIDE-GRENIERS SOLIDAIRE

13 rue Général Leclerc Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’APE Hayange Centre vous invite à participer à son vide-greniers solidaire, un moment convivial dédié aux familles et aux bonnes affaires. Venez chiner vêtements, jouets et articles de puériculture dans une ambiance chaleureuse et engagée.

Que vous soyez exposant ou simple visiteur, cet événement est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux objets tout en soutenant une initiative locale. Sur place, une buvette et une petite restauration permettront de prolonger ce moment de partage.

Inscription obligatoire pour les exposants.Tout public

0 .

13 rue Général Leclerc Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 6 32 37 81 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APE Hayange Centre invites you to take part in its vide-greniers solidaire , a convivial event dedicated to families and bargains. Come and bargain for clothes, toys and childcare items in a warm and committed atmosphere.

Whether you’re an exhibitor or just a visitor, this event is the ideal opportunity to give a second life to objects while supporting a local initiative. On-site refreshments and snacks will be available to prolong this moment of sharing.

Registration required for exhibitors.

L’événement VIDE-GRENIERS SOLIDAIRE Hayange a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME