Vide-greniers solidaire Café associatif La Peñac Marciac

Vide-greniers solidaire

Café associatif La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Fais de la place chez toi tout en soutenant une belle cause — viens chiner, échanger et partager un moment solidaire.

Les fonds récoltés seront reversés à une ONG humanitaire en soutien au peuple palestinien. L’événement propose également diverses animations stands associatifs tenus par Amnesty International et France Palestine Solidarité, ateliers créatifs, performances artistiques, expositions de photographies, espace lecture avec sélection de livres sur le sujet par la librairie La chouette qui Lit, etc

Café associatif La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 66 70 29 95 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Make space in your home while supporting a worthy cause? come and browse, exchange ideas and share a moment of solidarity.

Funds raised will be donated to a humanitarian NGO in support of the Palestinian people. The event also features a variety of activities: association stands run by Amnesty International and France Palestine Solidarité, creative workshops, artistic performances, photo exhibitions, a reading area with a selection of books on the subject by La chouette qui Lit bookshop, etc

German :

Schaffe Platz bei dir zu Hause und unterstütze gleichzeitig eine gute Sache? Komm zum Stöbern, Tauschen und Teilen eines solidarischen Moments.

Die gesammelten Gelder werden an eine humanitäre NGO zur Unterstützung des palästinensischen Volkes gespendet. Die Veranstaltung bietet außerdem verschiedene Animationen: Stände von Amnesty International und France Palestine Solidarité, kreative Workshops, künstlerische Darbietungen, Fotoausstellungen, eine Leseecke mit einer Auswahl an Büchern zum Thema von der Buchhandlung La chouette qui Lit, etc

Italiano :

Per fare spazio nella vostra casa e allo stesso tempo sostenere una causa meritevole, venite a curiosare, a scambiare idee e a condividere un momento di solidarietà.

Il denaro raccolto sarà devoluto a una ONG umanitaria che sostiene il popolo palestinese. L’evento prevede anche una serie di attività, tra cui stand di associazioni gestite da Amnesty International e France Palestine Solidarité, laboratori creativi, performance artistiche, mostre fotografiche, uno spazio di lettura con una selezione di libri sul tema a cura della libreria La chouette qui Lit, ecc

Espanol :

Haz un hueco en tu casa y apoya al mismo tiempo una buena causa… ven a curiosear, intercambiar ideas y compartir un momento de solidaridad.

El dinero recaudado se donará a una ONG humanitaria de apoyo al pueblo palestino. Además, se organizarán diversas actividades: stands de las asociaciones Amnistía Internacional y France Palestine Solidarité, talleres creativos, espectáculos artísticos, exposiciones fotográficas, un espacio de lectura con una selección de libros sobre el tema a cargo de la librería La chouette qui Lit, etc

L’événement Vide-greniers solidaire Marciac a été mis à jour le 2025-11-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65