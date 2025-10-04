Vide-greniers solidaire Place Ginette Hamelin Paris

Vide-greniers solidaire Place Ginette Hamelin Paris samedi 4 octobre 2025.

Vide-greniers solidaire organisé par le Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini, avec buvette, stands de vente, animations… Pour grands et petits!

Les inscriptions permettront de financer une grande fête de quartier en juin 2026 !

Inscriptions :

Les inscriptions en tant qu’exposant.e se font uniquement sur place au Centre Annie Fratellini (36, quai de la Rapée – Paris 12e):

– Paiement en espèces ou chèque (pas de CB)

– Emplacements de 1 mètre linéaire, 3 emplacements maximum par personne.

– 5 euros / emplacement pour les résidents du 12e qui habitent dans le

périmètre « prioritaire » (limite ouest : avenue Ledru Rollin, limite est : Boulevard Poniatowski, limite nord : avenue Daumesnil, limite sud : la Seine).

Pour les autres, 10 euros / emplacement.

Apporter sa pièce d’identité et justificatif de domicile.

Vide-greniers solidaire et associatif avec buvette, stands de vente, animations… Pour grands et petits !

Le samedi 04 octobre 2025

de 09h00 à 18h00

gratuit sous condition

Réservation uniquement pour les personnes souhaitant tenir un stand.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T09:00:00+02:00_2025-10-04T18:00:00+02:00

Place Ginette Hamelin Place Ginette Hamelin 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr