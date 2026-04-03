Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval
Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval vendredi 8 mai 2026.
Sommeval
Vide-greniers / Sommeval en fête
Sommeval Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
.
Sommeval 10320 Aube Grand Est +33 6 58 26 29 03 aline.billet@laposte.net
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English :
L’événement Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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