Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval

Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval

Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval vendredi 8 mai 2026.

Ville : 10320 Sommeval

Département : Aube

Début : 2026-05-08T06:00:00

Fin : 2026-05-08T18:00:00

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Sommeval

Vide-greniers / Sommeval en fête

Sommeval Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

  .

Sommeval 10320 Aube Grand Est +33 6 58 26 29 03  aline.billet@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers / Sommeval en fête Sommeval a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Sommeval (Aube)