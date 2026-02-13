Vide-greniers Sorigny

Vide-greniers

Avec le printemps vient le grand nettoyage. Videz, triez, faites de la place dans vos armoires, placards, garages et greniers. Le Comité des Fêtes de Sorigny vous propose de participer dimanche 13 avril au vide-greniers de printemps, depuis la Halle.

Inscrivez-vous pour réserver votre emplacement, au plus tard le 25 mars. Bulletin d’inscription disponible sur www.sorigny.fr

Tarif 2 € le mètre (stand et véhicule), minimum de 3 m sans véhicule et minimum de 5 m avec un véhicule.

Infos et réservations www.sorigny.fr .

Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 27 70 mairie@sorigny.fr

English :

With spring comes the big clean-up. Empty, sort and make room in your cupboards, closets, garages and attics. The Comité des Fêtes de Sorigny invites you to take part in its spring garage sale on Sunday April 13, from the Halle.

