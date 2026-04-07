Vide greniers Souligny
Vide greniers Souligny dimanche 19 juillet 2026.
Souligny
Vide greniers
Souligny Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
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Souligny 10320 Aube Grand Est +33 6 99 40 37 48 exposant.clas.souligny@gmail.com
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English :
L’événement Vide greniers Souligny a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne