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Vide greniers Souligny

Vide greniers Souligny

Vide greniers Souligny dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 10320 Souligny

Département : Aube

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Souligny

Vide greniers

Souligny Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

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Souligny 10320 Aube Grand Est +33 6 99 40 37 48  exposant.clas.souligny@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Souligny a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne