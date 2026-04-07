Souligny

Vide greniers

Souligny Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

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Souligny 10320 Aube Grand Est +33 6 99 40 37 48 exposant.clas.souligny@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Souligny a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne