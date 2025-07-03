Vide-greniers Sports Loisirs Culture Saint-Rémy-de-Provence

Vide-greniers Sports Loisirs Culture Saint-Rémy-de-Provence jeudi 3 juillet 2025.

Vide-greniers Sports Loisirs Culture

Jeudi 7 août 2025 de 17h à 22h.

ANNULÉ.

Samedi 13 septembre 2025 de 7h à 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Général-de-Gaulle Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-03 17:00:00

fin : 2025-07-03 22:00:00

2025-07-03 2025-08-07 2025-09-13

L’association Sports Loisirs et Culture (SLC) organise plusieurs vide-greniers de mars à août sur la Place Général de Gaulle à Saint-Rémy-de-Provence.

Vide grenier organisé par SLC

– le jeudi 3 juillet en nocturne,

– [ANNULÉ] le jeudi 7 août en nocturne,

– le samedi 13 septembre .

Ouverture aux exposants à partir de 16h jusqu’à 22h, et 17h à 22h aux visiteurs. .

Place Général-de-Gaulle Saint-Rémy-de-Provence 13532 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 05 99 slcsaintremydeprovence@gmail.com

English :

The Sports Loisirs et Culture (SLC) association organises several garage sales from March to August on the Place Général de Gaulle in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Der Verein Sports Loisirs et Culture (SLC) organisiert von März bis August mehrere Flohmärkte auf dem Place Général de Gaulle in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

L’associazione Sports Loisirs et Culture (SLC) organizza diverse vendite di garage da marzo ad agosto in Place Général de Gaulle a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

La asociación Sports Loisirs et Culture (SLC) organiza varias ventas de garaje de marzo a agosto en la plaza Général de Gaulle de Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Vide-greniers Sports Loisirs Culture Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles