Vide greniers St-Félix dans la cour du Nouveau Studio Théâtre Nouveau Studio Théâtre Nantes dimanche 7 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-07 09:30 – 17:30

Gratuit : oui 8€/emplacement de 2mètres linéaires Accès au vide greniers gratuit pour les visiteur·euses.Emplacement à 8€ pour 2mètres linéaires. Réservation via HelloAsso.Plus d’infos sur nouveaustudiotheatre.com / 02 51 86 13 06 Tout public, En famille

L’association du Nouveau Studio Théâtre organise un vide greniers dans sa cour ! Un espace habillé aux beaux jours de son mobilier extérieur et récemment doté d’une boîte à livres accessible toute l’année ; Un espace chaleureux qui se veut ouvert sur le quartier.Ce dim. 7 sept., 50 emplacements vous sont proposés, répartis entre l’avant et l’arrière cour du lieu. Déchargement à l’extérieur dans un espace dédié à -30M (accès cour piétonnisé).Un bar sera ouvert sur place.>> En cas d’évènement complet, nous ouvrons une liste d’attente, écrivez-nous pour vous inscrire ! Le Nouveau Studio Théâtre c’est ..Un lieu d’accueil pour des artistes, un lieu de vie pour un quartier, un point de rencontres pour se nourrir mutuellement et s’autoriser à ouvrir de nouvelles fenêtres sur le monde.Il y a la Ville de Nantes à qui appartiennent les clés, une association pour le structurer et trois compagnies artistiques nantaises qui viennent s’y installer tous les trois ans.C’est une maison bleue avec sa cour aménagée aux beaux jours, ses bureaux, ses deux espaces scéniques et son bar.Tout au long de l’année elle accueille des artistes invité·e·s par les compagnies. Ils et elles viennent chercher, écrire, expérimenter, créer, présenter. Le public est invité à venir découvrir le travail (en cours ou abouti) lorsque celui-ci se prête au jeu du regard extérieur. Les formats proposés sont pluriels, les disciplines artistiques également. Elles rejoignent principalement celles du spectacle dit vivant, représentant ainsi la danse, le théâtre, la performance et ouvrant aux formes pluridisciplinaires.Tout au long de l’année, cette maison accueille également des bénévoles. Des voisin·e·s et des curieux·ses qui viennent partager des moments de vie auprès de nous. Des occasions uniques pour se rapprocher des équipes présentes et saisir un peu de l’artistique qui se tisse. Des occasions uniques pour créer du lien, partager ses idées. Ils et elles s’investissent auprès de nous derrière le bar, accueillent le public et aident à l’organisation d’évènements faisant aussi lien avec le quartier et ses forces vives.Le Nouveau Studio Théâtre est un lieu singulier. Il incarne un nouveau mode de gouvernance : collectif, partagé et concerté. Il se veut ouvert et accessible.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/nouveau-studio-theatre/evenements/vide-greniers-dans-la-cour-du-nouveau-studio-theatre