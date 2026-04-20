Vide greniers Théligny
Vide greniers Théligny dimanche 31 mai 2026.
Théligny
Vide greniers
Théligny Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans les rues de Théligny.
Restauration sur place. Organisé par le Foyer Rural. .
Théligny 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 38 15 05
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English :
L’événement Vide greniers Théligny a été mis à jour le 2026-04-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude