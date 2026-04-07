Thennelières

Vide greniers

Thennelières Aube

Tarif : 2 – 2 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

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Thennelières 10410 Aube Grand Est +33 6 81 97 11 07 thierry.hotte@hotmail.fr

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English :

L’événement Vide greniers Thennelières a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne