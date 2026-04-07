Vide greniers Thennelières
Vide greniers Thennelières dimanche 28 juin 2026.
Thennelières
Vide greniers
Thennelières Aube
Tarif : 2 – 2 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
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Thennelières 10410 Aube Grand Est +33 6 81 97 11 07 thierry.hotte@hotmail.fr
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English :
L’événement Vide greniers Thennelières a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne