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Vide greniers Thennelières

Vide greniers Thennelières

Vide greniers Thennelières dimanche 28 juin 2026.

Ville : 10410 Thennelières

Département : Aube

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 5 Tarif de base plein tarif

Thennelières

Vide greniers

Thennelières Aube

Tarif : 2 – 2 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

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Thennelières 10410 Aube Grand Est +33 6 81 97 11 07  thierry.hotte@hotmail.fr

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English :

L’événement Vide greniers Thennelières a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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