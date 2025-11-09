Vide-greniers

TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

Buvette et petite restauration toute la journée.

.

TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 09 23 69 65 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr

English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A crush on a decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is indisputable!

Refreshments and snacks all day.

German :

Für die einen ist es die Gelegenheit, ihre Schränke auszumisten, für die anderen, das fehlende Utensil zu finden. Eine Dekoration, ein originelles Geschenk?

Die Freude am Stöbern ist unbestritten!

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Per alcuni è l’occasione per svuotare gli armadi, per altri è l’occasione per trovare l’utensile mancante. O forse vi siete innamorati di una nuova decorazione o di un regalo originale…

Una cosa è certa: il piacere della caccia all’affare è indiscutibile!

Rinfreschi e spuntini per tutto il giorno.

Espanol :

Para algunos es la oportunidad de vaciar sus armarios, para otros de encontrar ese utensilio que les falta. O tal vez se haya enamorado de una nueva decoración o de un regalo original…

Una cosa es segura: ¡el placer de buscar gangas es indiscutible!

Refrescos y tentempiés durante todo el día.

L’événement Vide-greniers Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2025-03-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65