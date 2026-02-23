VIDE GRENIERS Torcy-et-Pouligny

VIDE GRENIERS

RUE DE LA MAIRIE Torcy-et-Pouligny Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-06

Vide Greniers annuel , Lundi de Paques, buvette, petite restauration

emplacements gratuits, pas d’inscription préalable .

RUE DE LA MAIRIE Torcy-et-Pouligny 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 46 62 07 geraldinesamour@hotmail.fr

