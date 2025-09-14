Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche dimanche 14 septembre 2025.

Vide-Greniers

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Brocante et Vide-Greniers particuliers et professionnels organisé par le Judo-Club de Tourouvre.

Buvette et Restauration sur place.

Sans réservation. 1€/mètre (particuliers). Professionnels de la restauration refusés. .

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 79 14 32 86 judo.tourouvre@gmail.com

English : Vide-Greniers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-Greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche