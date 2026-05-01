Vide-greniers Trévérec
Vide-greniers Trévérec dimanche 17 mai 2026.
Trévérec
Vide-greniers
Trévérec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Sur le parking de la mairie, restauration sur place. Concours de boules à 15h les samedi et dimanche. .
Trévérec 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 39 33
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English :
L’événement Vide-greniers Trévérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor