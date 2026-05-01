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Vide-greniers Trévérec

Vide-greniers Trévérec dimanche 17 mai 2026.

Ville : 22290 Trévérec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Trévérec

Vide-greniers

Trévérec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Sur le parking de la mairie, restauration sur place. Concours de boules à 15h les samedi et dimanche.   .

Trévérec 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 39 33 

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English :

L’événement Vide-greniers Trévérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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