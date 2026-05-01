Trévérec

Vide-greniers

Trévérec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Sur le parking de la mairie, restauration sur place. Concours de boules à 15h les samedi et dimanche. .

Trévérec 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 39 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Trévérec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor